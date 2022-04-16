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  4. İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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