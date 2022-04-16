Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı İstanbul'da baltalı yol verme dehşeti! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı 16 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 12:30 Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü. O anlar hem güvenlik kamerası hem de motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625a8cb4cbcfc13b1f61c803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan'' Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!'' İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi! Kibariye soluğu kızının ücretini ödemediği kuaförde aldı Kayan aracı elleriyle durdurmak isterken... Almanya'da Türk gencine polis şiddeti kamerada Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı gözaltında Yabancı uyruklu dolandırıcılar kamerada! Öyle bir iş çevirdiler ki