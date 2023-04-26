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  4. İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı

İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı

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İstanbul Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı.

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