Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı İstanbul’da ''banka oturma'' cinayeti: Kalbinden bıçaklandı 26 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 11:05 Güncelleme: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:05 İstanbul Karaköy sahilinde sevgilisiyle bir banka oturmak isteyen 21 yaşındaki genç, “yanıma oturma” diyen şahıs tarafından kalbinden bıçaklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6448db4dd9f1a61eb745bca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İETT otobüsü alev alev yandı İstanbul sokaklarında ''kırmızı sıvı'' alarmı! Gören telefona sarıldı Suriyeliler ülkesine gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı Samsun'da kan donduran cinayet kamerada İş yerinde skandal görüntüler! Kadın çalışanları iç çamaşırına kadar soyup aradılar! KIZILELMA İstanbul semalarında gövde gösterisi yaptı Bahçeli partileri karıştırdı: MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti... Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt selamı İstabul'da 2 cinayetin katil zanlısı intihar etti