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  3. 13 Kasım 2019 19:20

İstanbul'da banka soygunu girişimi ! Çelme takınca yakalandı

Bayrampaşa'da bir soyguncu kurusıkı tabancasıyla bir bankayı soyup kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan soyguncu vatandaşın çelmesiyle yakalandı.

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Burcu Esmersoy Tamer Karadağlı ile görüntülenince...
Burcu Esmersoy Tamer Karadağlı ile görüntülenince...
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İstanbul'daki kaza kamerada ! Mahalleli sokağa döküldü
İstanbul'daki kaza kamerada ! Mahalleli sokağa döküldü
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