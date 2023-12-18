Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 10:45 İstanbul'da aralıklarla yağan yağmur sonrası barajlardaki doluluk oranı yüzde 49,34 seviyesine yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ff8b78b015449970e66b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haydarpaşa Limanı'ndaki ''dev'' böyle görüntülendi Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı Yılmaz Erdoğan'ın yazıp, oynadığı İnci Taneleri'nden ilk kareler Bir ilimiz kar altında! 138 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Asrın felaketinden 10 ay sonra Kahramanmaraş... Son durum havadan görüntülendi Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var