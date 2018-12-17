İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 69,18’e ulaştı
17 Aralık 2018 16:10
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 69,18’e ulaştı
İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 69,18’e ulaştı. Aralık dönemi baz alındığında 2010 yılından bu yana barajlardaki doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaşırken, son durum havadan görüntülendi.İstanbul’da yağışların ardından barajlarda doluluk oranı da yükseldi. Bugün itibariyle barajlarda doluluk oranı yüzde 69,18’e ulaştı. Ömerli Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 75.33 olurken...