Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 13:25 Ataşehir'de sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek paniğe yol açtı. Çevredekiler tarafından market önünde sıkıştırılan köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f74285247f620df59a3b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş... İstanbul'da özel anaokulunda şüpheli ölüm Dev ''sahte para'' operasyonu: 83 kişiye gözaltı kararı Filmdeki rolü gibi uyuşturucudan hayatını kaybetti İstanbul’da 15 ayrı adrese DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı var! Annesi ve erkek arkadaşı, 2.5 yaşındaki bebeğe kabusu yaşattılar! İstanbul'da kumar baskını: Milyonlarca lira ceza yağdı!