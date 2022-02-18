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İstanbul'da başıboş pitbull mahalleyi birbirine kattı

Ataşehir'de sokakta başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek paniğe yol açtı. Çevredekiler tarafından market önünde sıkıştırılan köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü.

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