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  3. 11 Ocak 2021 17:50

İstanbul'da battaniyeye sarılı kadın cesedi bulundu

Beyoğlu'nda bir evde battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu. Fas uyruklu olduğu belirlenen kadının 10 gün önce öldüğü düşünülüyor.

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