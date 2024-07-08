İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar

Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü.

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