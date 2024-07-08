Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar İstanbul'da bayıltan yol verme kavgası: Döve döve bayılttılar 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 17:56 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 17:56 Beykoz Riva'da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668bfe281cb908d6480b7e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da orman yangını: Alevler bir köyü sardı Kaçak göçmenler bu sefer bakın nereden çıktı Bir ilimizi daha sel vurdu: Ev ve iş yerleri sular altında Mehmet Demirkol canlı yayını yarıda kesmek istedi 32 yıl sonra S kendi mezarını bulup davul zurna çaldırdı Evini ateşe verip 25 metrelik kuyuya atladı Bu atasözü için hapis cezası çıktı Bodrum'da şaşırtan manzara: Artık Türkçe konuşan bile yok... Manisa'da orman yangını