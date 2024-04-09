Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu 09 Nisan 2024 Salı Saat: 15:50 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram öncesi kent genelinde ''Huzur İstanbul'' denetimi yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661539a389e24d3bff07d9c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Antalya'da tatilcilerin korktuğu başına geldi Nuri Alço'nun hayati tehlikesi var mı? Doktorundan açıklama geldi İYİ Parti Ordu'da itiraz etti: ''Seçim yenilensin'' Balkonda otururken bir anda kendini aşağıda buldu 1.5 milyon TL'lik tekne küle döndü Hobi olarak başladı; aldığı hibeyle çiftlik sahibi oldu Beklenen İstanbul depremi için yüreklere su serpen sözler: ''Rahat uyuyabilirsiniz'' Dilencinin günlük kazancı şoke etti