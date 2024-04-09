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İstanbul'da bayram öncesi ''huzur'' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bayram öncesi kent genelinde ''Huzur İstanbul'' denetimi yaptı. Durdurulan araçlar didik didik arandı.

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