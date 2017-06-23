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  3. 23 Haziran 2017 18:45

İstanbulda bayram trafiği çilesi

Ramazan Bayramını şehir dışında geçirmek isteyen sürücüler trafiğin yoğunlaşması nedeniyle yollarda kaldı. TEM Otoyolu’nda ve E-5'te kalan vatandaşlar trafiğin durumuna isyan etti.

Video Galeri
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
FSM Köprüsü istikameti bayram trafiği havadan görüntülendi
Video Galeri
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
Video Galeri
Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Enis Berberoğlu kayınpederinin cenazesine katıldı
Video Galeri
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
Taksim Meydanında kolu yürüyen merdivene sıkışan şahsı itfayie kurtardı
Video Galeri
Kargoda kimyasal madde sızıntısı
Kargoda kimyasal madde sızıntısı
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İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu
İstanbul Otogarında bayram yoğunluğu