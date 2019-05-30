İstanbul’da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı
30 Mayıs 2019 20:15
İstanbul’da bayram trafiği yoğunluğu erken başladı
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından İstanbul’daki trafik yoğunluğu başladı. İBB yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69’lara ulaştı. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Perşembe gününden yollara çıktı. Perşembe günü mesai saati bitimiyle yola çıkan vatandaşlar İstanbul...