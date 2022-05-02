Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı 02 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 10:35 İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 1 olurken, boş kalan yollar dron ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/626f89c1b016b527097d91c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hilal Kaplan'dan tepki çeken paylaşım: ''Medeni Bağdat Caddesi'ne bakınız'' Ukrayna ordusu salavat getirerek Ramazan Bayramı’nı kutladı İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun'' Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camisi'nde İngilizce hutbe Beşiktaş belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan Ramazan Bayramı mesajı O Türkiye2nin ''mucize'' insanı! 3 boyutlu yazıcıyla hayata döndü Niran Ünsal hastaneye kaldırıldı İmamoğlu'ndan vatandaşlara bayram çağrısı Gökyüzü kızıla büründü, göz gözü görmedi, çok sayıda kişi hastanelik oldu