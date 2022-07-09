  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da bayramın ''trafik canavarları'' şoke etti

İstanbul'da bayramın ''trafik canavarları'' şoke etti

İstanbul'da TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yoğunluğa girmek istemeyen yüzlere sürücü ters yöne girerek bağlantı yoluna çıktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı
''Bahar Candan Aleyna Tilki ile sevişmek istiyordu''
Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi
Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi...
Hipodrom fena karıştı! Seyisler birbirine girdi
Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman
Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı
Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü
Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını