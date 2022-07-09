Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bayramın ''trafik canavarları'' şoke etti İstanbul'da bayramın ''trafik canavarları'' şoke etti 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 14:25 İstanbul'da TEM otoyolu Avcılar gişeleri mevkiinden Büyükçekmece Gölü'ne kadar olan yoğunluğa girmek istemeyen yüzlere sürücü ters yöne girerek bağlantı yoluna çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c965a941161b575e2d7653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi onları bayram günü evlerinden attı ''Bahar Candan Aleyna Tilki ile sevişmek istiyordu'' Denizde kabus! Dev gemi balıkçı teknesini böyle ezdi Bu çılgınlığı yaparken, hayatının hatasını yaptığının farkında değildi... Hipodrom fena karıştı! Seyisler birbirine girdi Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fragman Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını