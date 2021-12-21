Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı 21 Aralık 2021 Salı Saat: 17:55 Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c1eaf003432a0fd6114473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Yener, Seren Serengil'i yalnız bırakmadı Kılıçdaroğlu'ndan TL mevduatına Hazine garantisi için olay iddia Akaryakıt istasyonunda korkutan yangın Doların düşüşünü böyle kutladılar... Sokak halayında, dolar bile yaktılar! Kuaförün elindeki fön makinesi alev aldı! O anlar kamerada Sınır kapısında TIR kuyruğu! 29 kilometreyi buldu Kuzey Marmara Otoyolu’nda 19 araç birbirine girdi 18.30'dan dolar alan vatandaş: ''Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu'' Cezaevi değil cehennem! Kan donduran görüntüler...