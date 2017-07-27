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  3. 27 Temmuz 2017 18:45

İstanbulda beklenen şiddetli yağmur dolu ile birlikte geldi

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağmur doluyla birlikte etkisini göstermeye başladı.

Video Galeri
Kendini patlatan DEAŞlı teröristin eşinden çarpıcı iddialar
Kendini patlatan DEAŞlı teröristin eşinden çarpıcı iddialar
Video Galeri
Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi
Yemek siparişi verdikten sonra bir şarjör mermi yedi
Video Galeri
Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
Patenci gençlerden trafikte tehlikeli oyun
Video Galeri
Kudüste öğle namazı kılındı
Kudüste öğle namazı kılındı
Video Galeri
Marmariste orman yangını
Marmariste orman yangını
Video Galeri
İsrailin yaptığı yanlışı İsraile söylemek bizim görevimizdir
İsrailin yaptığı yanlışı İsraile söylemek bizim görevimizdir
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