  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul’da beklenen yağış başladı

İstanbul’da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından İstanbul'da yağış etkisini göstermeye başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü
Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik''
Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık''
İstanbul'da korkutan patlama
Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın
Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü
TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi
Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt