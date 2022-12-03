Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da belediye işçileri iş bıraktı: ''Ücretlerimizi istiyoruz'' İstanbul'da belediye işçileri iş bıraktı: ''Ücretlerimizi istiyoruz'' 03 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 10:25 Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638af9e7bcb44328f60a05c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya Kupası maçında ortalık karıştı! Rekor ceza geliyor Dev fuhuş operasyonu; çok sayıda gözaltı, sınır dışı ve tutuklama kararı var Kur korumalı mevduat hesabının maliyetini açıklamayan Şahap Kavcıoğlu protesto edildi Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması Rusya'dan yeni füze denemesi Türkiye'de bugün bir kişi ''horladığı'' için öldürüldü Hande Sarıoğlu'nun doğalgaz faturası yorumu olay oldu Galata Köprüsü'nde otobüs kazası: Yaralılar var DEAŞ liderinin öldürülme anı kamerada