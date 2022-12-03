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  4. İstanbul'da belediye işçileri iş bıraktı: ''Ücretlerimizi istiyoruz''

İstanbul'da belediye işçileri iş bıraktı: ''Ücretlerimizi istiyoruz''

Ataşehir Belediyesi’nde çalışan işçiler sözleşme farklarının 5 aydır ödenmediğini belirterek belediye önünde eylem yaptı.

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