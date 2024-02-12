Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti İstanbul'da beton mikseri dehşeti! Hamile kadın hayatını kaybetti 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 13:40 İstanbul Ataşehir'de beton mikserinin çarptığı mendil satan hamile kadın hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c9f5a88daf8f4c860fb173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antik kentte dedektörle talan ettiler Bodrum fırtınaya esir oldu! Dalgaların boyu 3 metreyi aştı Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan ilk açıklama: ''Bu sadece bir başlangıçtı'' Beşiktaşlı yöneticilerden TFF'ye ziyaret Taciz ve ölümle tehdit eden saplantılı komşu dehşeti Milyar dolarlık kara para operasyonunda 2. dalga: Gözaltılar var! Bir ilimiz kutuplara döndü! Nefes alırken bile buz kristalleri solunuyor Hazar Gölü sis denizinde kayboldu! Dron görüntüleri mest etti Hesabına gelen 500 bin TL'yi polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı