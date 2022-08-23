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  4. İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 polis yaralı

İstanbul'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 2 polis yaralı

İstanbul Silivri'de kaymakamlık binası önünde bıçaklı bir saldırgan iki polisi yaraladı. Saldırgan bacağından vurularak yakalandı.

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