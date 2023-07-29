Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:35 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:35 İstanbul'da kavga ettiği bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçan bir saldırgan Özel Harekat'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Filmleri aratmayan operasyon anı saniye saniye görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4dd5d1ed3a370732c6cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı