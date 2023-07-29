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  4. İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada

İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada

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İstanbul'da kavga ettiği bir çocuğu bıçakla yaraladıktan sonra kaçan bir saldırgan Özel Harekat'ın düzenlediği operasyonla yakalandı. Filmleri aratmayan operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

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