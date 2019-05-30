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  3. 30 Mayıs 2019 10:48

İstanbul'da bıçaklı yol verme kavgası kamerada

Basın Ekspres yolunda “yol verme” yüzünden seyir halindeyken tartışmaya başlayan iki sürücü, araçlarını durdurup kavga etti. Sürücülerden biri diğerine bıçak salladı. Şahısların kavga ettiği o anlar araç kamerasına yansıdı.

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