  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler

İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler

Güncelleme:

İstanbul Bahçelievler'de, 30 yıllık 104 daireli sitede binaların cephesinde çatlak, zemininde ise boşluk oluştu.

Sitene Ekle

Etiketler istanbul
BENZER VİDEOLAR
Plajda tacize linç girişimi
Plajda tacize linç girişimi
Bakan Güler, ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Yunan Bakan'ı tiye aldı
Bakan Güler, ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Yunan Bakan'ı tiye aldı
Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor
Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor
Yine Esenyurt yine olay: Dükkanlara kurşun yağdırdı
Yine Esenyurt yine olay: Dükkanlara kurşun yağdırdı
İstanbul'da eli silahlı kadın ortalığı ayağa kaldırdı: ''Ya sen öleceksin ya ben''
İstanbul'da eli silahlı kadın ortalığı ayağa kaldırdı: ''Ya sen öleceksin ya ben''
Murat Muratoğlu'ndan skandal sözler: ''Çinliler köpek yiyor, öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim''
Murat Muratoğlu'ndan skandal sözler: ''Çinliler köpek yiyor, öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim''
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Doktorlar ''yürüyemezsin'' demişti, Türkiye şampiyonu oldu
Doktorlar ''yürüyemezsin'' demişti, Türkiye şampiyonu oldu
Kavurucu sıcaklar Trakya'da tarlaları fena vurdu
Kavurucu sıcaklar Trakya'da tarlaları fena vurdu