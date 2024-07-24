Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler 24 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 14:01 Güncelleme: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 14:04 İstanbul Bahçelievler'de, 30 yıllık 104 daireli sitede binaların cephesinde çatlak, zemininde ise boşluk oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a0df24da923524f7065bd3" allowfullscreen></iframe> Etiketler istanbul BENZER VİDEOLAR Plajda tacize linç girişimi Bakan Güler, ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' diyen Yunan Bakan'ı tiye aldı Yaşıtları okulda, o ise hem kendi kazanıyor hem de istihdam sağlıyor Yine Esenyurt yine olay: Dükkanlara kurşun yağdırdı İstanbul'da eli silahlı kadın ortalığı ayağa kaldırdı: ''Ya sen öleceksin ya ben'' Murat Muratoğlu'ndan skandal sözler: ''Çinliler köpek yiyor, öldüreceğimize Çin’e ihraç edelim'' 3 terörist daha etkisiz hale getirildi Doktorlar ''yürüyemezsin'' demişti, Türkiye şampiyonu oldu Kavurucu sıcaklar Trakya'da tarlaları fena vurdu