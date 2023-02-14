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İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı

İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin bina dayanıklılık laboratuvarında bazı binalardan alınan örneklerin betonlarında görülen nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük parçaları şaşkına çevirdi.

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