Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı İstanbul'da binalardan alınan beton örneği bakın ne çıktı 14 Şubat 2023 Salı Saat: 12:30 İstanbul Kadıköy Belediyesi’nin bina dayanıklılık laboratuvarında bazı binalardan alınan örneklerin betonlarında görülen nazar boncuğu, gazete parçaları ve köpük parçaları şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63eb54b46051c45dca397943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremzedelere gidecek yardımları kudakladılar Bahçeli geri döndü; AHBAP ve BABALA ekibini hedef aldı Uzman isimden deprem bölgesi için ''yer altı suyu'' uyarısı İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan enkaz başında tekbir getirenlere olay tepki Türkiye bu müteahhiti konuşuyor: ''300 milyar TL ceza yazmışlardı'' Yağma, taciz, hırsızlık... Vatandaşlar linç girişiminde bulundu Yağma, taciz, hırsızlık... Vatandaşlar linç girişiminde bulundu 198. saatte 2 kişi daha enkazdan sağ çıkartıldı Fay hattı geçtiği yeri savaş alanına çevirdi