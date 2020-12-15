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  3. 15 Aralık 2020 17:10

İstanbul'da binanın balkonları çöktü: Yaralılar var

İstanbul Avcılar'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı olduğu öğrenildi.

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