Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da binanın bodrumunda ele geçirilen silahlar şoke etti İstanbul'da binanın bodrumunda ele geçirilen silahlar şoke etti 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 10:50 İstanbul Avcılar'da temizlik yapılan bir binanın bodrumunda çuval içerisinde tek atımlık iki lav silahı bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707876380c4121216031563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar 13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var Türkiye'de cennetten bir köşe: Doğal havuzlar hayran bırakıyor 7 yaşındaki çocuğu sapığın elinden mahalleli kurtardı İstanbul'da korkunç olay: Başına demir korkuluk düştü Yolcu otobüsünde kabus: Yanarak kül oldu Adım adım taciz kamerada: Genç kadına kabusu yaşattı, ev hapsine mahkum edildi Bir ilimiz kabusu yaşıyor; gece, gündüz aynı korku: Evlerin duvarları ayrıldı, zeminleri göçtü...