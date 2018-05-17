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  3. 17 Mayıs 2018 17:52

İstanbul'da binlerce euro saçtılar

İstanbul'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler yolda binlerce euro saçtı.

Bilgin Pro
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