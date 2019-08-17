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  3. 17 Ağustos 2019 17:20

İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih’te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi. İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, birçok alt geçit de yoğun yağış neticesinde adeta...

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