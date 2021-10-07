Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir ATM saldırısı daha İstanbul'da bir ATM saldırısı daha 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 13:45 İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişi, eline aldığı taşla yan yana olan 4 ATM'nin ekranını kırıp kullanılamaz hale getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ecfdf0a1df165d85570fb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler