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İstanbul'da bir ATM saldırısı daha

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kişi, eline aldığı taşla yan yana olan 4 ATM'nin ekranını kırıp kullanılamaz hale getirdi.

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