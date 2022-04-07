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İstanbul'da bir bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı

İstanbul Bağcılar'da meydana gelen olayda çocuklara 40 TL karşılığında mahalledeki kedileri toplattırdığı iddia edilen bir bakkal, tepki çekti.

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