Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı 16 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 14:50 Güncelleme: 16 Kasım 2022 Çarşamba 14:50 İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6374ce82dbba085c602768eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıdan bir gün sonra: ''MİT, CIA ve Rus istihbarat şefleri Ankara’daydı'' Taksim'i kana bulayan teröristin turist kamerası görüntüleri Yakalayın bu haini! Atatürk Anıtı'na hain saldırı TIR gasp çetesi çökertildi: 18 gözaltı var! Korkunç kaza kamerada! Havada böyle taklalar attı Türkiye'nin ''timsah adası'' böyle görüntülendi Yeşil sahadaki evlilik teklifi girişimi kötü bitti Adnan Oktar suç örgütü davasında karar çıktı Türkiye'de toplanıyor, Avrupa ülkeleri kapış kapış alıyor