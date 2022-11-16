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  4. İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı

İstanbul'da bir Etiyopyalı Cibuti ve Senegalli'nin parasını çaldı

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İstanbul Fatih'te Cibuti ve Senegal uyruklu iki kişinin üzerine pislik attıktan sonra temizleme bahanesiyle paralarını çaldığı tespit edilen Etiyopya uyruklu şüpheli yakalandı.

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