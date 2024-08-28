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  4. İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü

İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü

İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı bir evin 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki genç kız, banyonun zemininin çökmesiyle alt kattaki komşusunun evine düştü.

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