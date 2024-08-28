Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü İstanbul'da bir ev çöktü; genç kız banyoda alt kattaki eve düştü 28 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 07:16 İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı bir evin 4'üncü katında banyo yapan 15 yaşındaki genç kız, banyonun zemininin çökmesiyle alt kattaki komşusunun evine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cea4a7f63daacc98040d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeye giren koyunlar sonu oldu: O anlar saniye saniye kameraya yansıdı SOLUTÜRK, İstanbul semalarında uçacak KIZILELMA PT-3 'gece taksi' test uçuşunu gerçekleştirdi Yabancı uyrukluların evinde bir çocuk elleri be kolları bağlı halde bulundu Terör gazisi, mikroişlemcili protezle normal hayatına geri döndü Türkiye'nin ''cinli köyü''nde cin ararken, ceset buldular Motokurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrildiği kaza kamerada İstanbul'da TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var