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İstanbul'da bir evden onlarca insan kemiği çıktı

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İstanbul Fatih'te evsizlerin ihbarı üzerine metruk binada yapılan çalışmada insan kafatası ve kemiklerine rastlandı.

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