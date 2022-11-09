Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir evden onlarca insan kemiği çıktı İstanbul'da bir evden onlarca insan kemiği çıktı 09 Kasım 2022 Çarşamba Saat: 11:20 Güncelleme: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:20 İstanbul Fatih'te evsizlerin ihbarı üzerine metruk binada yapılan çalışmada insan kafatası ve kemiklerine rastlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636b62dd3561da4ee40b1b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın masasındaki son anket açıklandı Bursa'da 9 kişiye mezar olan evden kahreden görüntüler Bu görüntüler Teksas'tan değil Esenyurt'tan geldi Yangına uykuda yakalandılar: 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi! 16 milyon yıllık keşif! Kuzu otlatırken buldu: Ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü Düzce'de bir aileyi yok etti: Yedikleri 'zehir'in fotoğrafı ortaya çıktı İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var İETT ile İstanbul yollarında kadın şoför sayısı artıyor Lisede olay: Oğluna ''şişman'' diye genci dövdü