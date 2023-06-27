Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir grup polisle çatıştı! İstanbul'da bir grup polisle çatıştı! 27 Haziran 2023 Salı Saat: 14:05 Güncelleme: 27 Haziran 2023 Salı 14:05 İstanbul Ataşehir'de polis ile bir grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649ac28362eaa9793971d2bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da açılan sergiye protesto: LGBT, çıplaklık, polis düşmanlığı... Mevsimler şaştı! Kavurucu sıcaklar geç gelecek Turizmde çifte bayram: Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti Erdoğan'dan bayram mesajı: ''Seçimin kazananı tüm Türkiye'dir'' Bir ilimizde daha ormanlara giriş yasaklandı Yıkım kararı çıkmıştı ama... Çardak kente elektrik geldi! Karadeniz’de tehlikeli temas İstanbul'da 2 kadını kaçırmak isteyen yabancı uyruklular dehşet saçtı