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  3. 23 Temmuz 2020 04:35

İstanbul'da bir ilçeyi karıştıran taciz iddiası! Linçten zor kaçtı

İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden kaçtı.

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