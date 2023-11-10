  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'da bir ilginç olay... ''Boş mezar bulsa girecek'' deyimi gerçek oldu

İstanbul'da bir ilginç olay... ''Boş mezar bulsa girecek'' deyimi gerçek oldu

Güncelleme:

Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı koyduğu bıraktığı boş mezarın içine girdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi
PKK'nın kasasını yöneten terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da dikkatsiz sürücü navigasyonu suçladı
Korktuğumuz başımıza geldi: Barajlar kurudu kısıtlama uzatıldı
Cinayet davasında 29 yıl sonra gelen itiraf
82 yaşındaki tek isteği mesleğinin tarihe karışmaması
Firari müteahhiti depremzede yakınları böyle yakaladı
Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu
Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi