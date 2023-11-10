Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir ilginç olay... ''Boş mezar bulsa girecek'' deyimi gerçek oldu İstanbul'da bir ilginç olay... ''Boş mezar bulsa girecek'' deyimi gerçek oldu 10 Kasım 2023 Cuma Saat: 18:25 Güncelleme: 10 Kasım 2023 Cuma 18:25 Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı koyduğu bıraktığı boş mezarın içine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654e4b620904a965f6118a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkçıların ağına takılan 120 kiloluk ''canavar'' şaşkına çevirdi PKK'nın kasasını yöneten terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dikkatsiz sürücü navigasyonu suçladı Korktuğumuz başımıza geldi: Barajlar kurudu kısıtlama uzatıldı Cinayet davasında 29 yıl sonra gelen itiraf 82 yaşındaki tek isteği mesleğinin tarihe karışmaması Firari müteahhiti depremzede yakınları böyle yakaladı Ağaçları kesmeye kıyamayınca çözümü böyle buldu Başkent'te korkunç kaza! 6 araç birbirine girdi