Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı 09 Temmuz 2024 Salı Saat: 13:56 Güncelleme: 09 Temmuz 2024 Salı 13:56 İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen sevgililer tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668d17743fc29aad030389e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimize 1 milyar dolarlık piyango vurdu: 5 bin kişi işe alınacak Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu İstanbul'daki karavan işgalinde süre doldu, karavanlar yediemine çekildi Sokak ortasında dehşet: 2 kadına saldırı DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ''insan onuruna yaraşan bir yaşam için'' 10 talebi belli oldu Mansur Yavaş ve Melih Gökçek'i buluşturan nikah Muğla'da korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Ankara'da çok sayıda köpek ölü bulundu Gümrükte rüşvet operasyonu: Memur ve müşavirlere gözaltı