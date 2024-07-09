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  4. İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı

İstanbul'da bir İngiliz kadın 14 milyon liralık vurgun yaptı

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İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen sevgililer tarafından 14 milyon lira dolandırıldı.

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