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İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı

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İstanbul Avcılar'da seyir halindeki hafif ticari araçtaki kadın yola atıldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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