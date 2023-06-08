Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi 08 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:15 İstanbul Büyükçekmece'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64819c2c127e4a2ae47ccd73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MİT'ten Irak'ta nokta operasyon Ordu'da sahilde erkek cesedi bulundu İstanbul'da sanayi sitesinde korkutan yangın İstanbul'da bir kadın araçtan yola atıldı Ağlara takılan dev balinayı kurtarma operasyonu kamerada Otogarda kanlı kavga: 2'si kardeş, 3 yaralı Dünyadaki ''cehennemin kapısı'' yeniden açıldı! Görüntüler korkunç! Yürüyen merdivende kabus; 14 yaralı var İstanbul'da Libyalı 3 kişiye kurşun yağmuru