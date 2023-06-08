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İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! Evinde katledildi

İstanbul Büyükçekmece'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

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