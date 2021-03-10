Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 16:50 Beylikdüzü'nde bir evden yükselen silah sesinin ardından olay yerine giden polis bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048cebbc3a1185e3b178dd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’da dehşet: Annesinin gözü önünde minibüsün altında kaldı! Meral Akşener'den Erdoğan'a: Seni Allah'a şikayet ediyorum Erdoğan: ''Modern Sevr'leri yırtıp atıyoruz'' Erdoğan: ''Damat kadar taş düşsün başınıza'' Uçağı ıssız ormana düşen pilotun mucize kurtuluşu Uber sürücüsüne çirkin saldırı Çalışmasını istemediği eşine satırla saldırdı! Vali ile öğrenciler arasında güldüren Müslüm Gürses diyaloğu Eve giren hırsız böyle yakalandı