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İstanbul'da bir kadın cinayeti daha!

Beylikdüzü'nde bir evden yükselen silah sesinin ardından olay yerine giden polis bir kadın silahla vurulmuş olarak bulundu.

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