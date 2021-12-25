Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! İstanbul'da bir kadın cinayeti daha! 25 Aralık 2021 Cumartesi Saat: 08:55 Esenyurt’ta bir kadın parkta yürüdüğü sırada bıçaklanarak öldürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c6b26eeda72d79462b30e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Yiğit Bulut'a böyle seslendi: ''Gel bakayım karşıma'' Klip çekiminde dehşet! Güzel şarkıcıyı yılan soktu Kadınlar ''ped'' fiyatlarındaki artışları protesto etmek için yürüdü Polikilinkte çocuğa şiddet kamerada! Önce Türk Bayrağı'nı öptü; sonra da.... Google Earth, ''çok gizli'' hayalet savaş uçağını yakaladı Ünlü şarkıcıya büyük şok: Klip çekiminde yılan soktu Edirne'ye gelen Bulgar turistlere leva şoku Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın velayet davasında karar verildi