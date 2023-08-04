İstanbul'da bir kadın cinayeti daha

İstanbul Pendik'te 30 yaşındaki bir kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi. Cinayetin ardından cinayet zanlısı da kendisini asarak intihar etti.

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