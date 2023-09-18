Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi 18 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:45 İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650838581639a40f3f57d573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret ne kriz dinledi ne enflasyon! Gelin ve damat ayakta duramadı İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde: 2023 sonuna kadar 32 yeni araç dahil olacak Mustafa Sarıgül'den Elon Musk'a: ''Senin ayağını bastığın yerde ot bitmez'' Fotoğraftaki ''hayvan''ı bulabilir misiniz ? Sürüklenen değil, aracı kullanan! Hasta yakını polis hastaneyi birbirine kattı Eğirdir Gölü'nde el bombaları bulundu İstanbul'da büyük fabrika yangını İstanbul'da sokak köpekleri sürüsü vatandaşların kabusu oldu Sıfır km TOGG'un ekspertiz raporu olay oldu