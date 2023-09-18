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İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi

İstanbul Esenyurt’ta bir erkek, tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

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