Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 09:15 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 09:15 İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kişi kaçarak denize atladıktan sonra gözden kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646713fae2b9d40e002ccc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kız isteme kavgasında kan aktı Kapadokya'da balonlar Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları ile havalandı Haliç Köprüsü'nde kaza yapan otomobil alev alev yandı TİP'in seçim çalışmasına polis müdahalesi İstanbul'da gemi yangını! Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu Ücretsiz olduğunu duyan Pamukkale'ye akın etti Yerli sistemlerle donatılan F-16'lar göreve hazır! İstanbul'da büyük panik! Arkadaşına kızıp evi ateşe verdi