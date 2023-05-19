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İstanbul'da bir kişi polisten kaçıp denize atladı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde rutin uygulama yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı kişi kaçarak denize atladıktan sonra gözden kayboldu.

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