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  3. 25 Nisan 2019 13:11

İstanbul'da bir okulda deney sırasında patlama

Güngören'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen yaralanırken okula ambulanslar sevk edildi.

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"İlgili fail yakalandı"
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