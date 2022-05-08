Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı 08 Mayıs 2022 Pazar Saat: 21:50 İstanbul Bağcılar’da kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627810ee8f44f6702364aa13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülben Ergen konser sırasında sahnede bayıldı Ukrayna, Rus çıkarma gemisini böyle vurdu SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi Lüks araçlı dilenci çetesi vatandaşı isyan ettirdi Örtünün altında bir efsane yatıyor! Yıllarca sakladığı aracını 125 bin TL'ye sattı Hadise'nin balayı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı Vallahi pes, billahi pes! 15 Temmuz darbe girişimini Suriyeliler sayesinde püskürtmüşüz! Ölüme böyle uçmuşlar... Son görüntüleri ortaya çıktı Sosyal medya şakası felaketle bitiyordu, dayakla bitti!