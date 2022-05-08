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İstanbul'da bir sapık Pakistanlı daha yakalandı

İstanbul Bağcılar’da kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu kişi yakalandı.

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