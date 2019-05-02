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  3. 02 Mayıs 2019 17:00

“İstanbul’da bir şeyin olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değil”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine ilişkin, “İstanbul’da bir şeyin olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeylerin olduğunu ifade edebiliriz. Sandık başında rol alanlarla, seçim kurulunda rol alan herkesle ilgili inceleme ve araştırma yapıyoruz. Peş peşe suç duyurularında bulunacağız, kaldı ki bir şekilde suç duyurularında...

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