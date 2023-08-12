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İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha

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İstanbul'da aracına bindiği yolculardan taksimetreyi açmadan 200 TL para istediği iddia edilen taksici böyle görüntülendi.

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