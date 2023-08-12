Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha İstanbul'da bir taksimetresiz taksici rezaleti daha 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 12:00 Güncelleme: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 12:00 İstanbul'da aracına bindiği yolculardan taksimetreyi açmadan 200 TL para istediği iddia edilen taksici böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d74a400ad1b97d4f12b923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor; açıklamayı kendisi yaptı Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı