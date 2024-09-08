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  4. İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında

İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında

İstanbul'u bugün bölge bölge sağanak yağışlar vurdu. Kimi ilçelerde sıcak hava bunaltırken bazı ilçelerde ise sağanak yağışlar yüzünden su baskınları yaşandı.

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