Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında İstanbul'da bir tarafta yaz, diğer tarafta sonbahar: Evler, yollar sular altında 08 Eylül 2024 Pazar Saat: 14:56 İstanbul'u bugün bölge bölge sağanak yağışlar vurdu. Kimi ilçelerde sıcak hava bunaltırken bazı ilçelerde ise sağanak yağışlar yüzünden su baskınları yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dd90d91787bad1af044603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şehir magandaları yol kesip dehşet saçtı Van'da 2 bin 700 yıllık tarihi keşif Narin'in cansız bedeni bulundu Deprem bölgesinde 10 katlı devasa iş merkezi böyle yerle bir oldu 16 terörist daha etkisiz hale getirildi Trafikte korkutan garip anlar kamerada Trafikte korkutan garip anlar kamerada Müjde: Siz de geri ödemesiz burs kazanmış olabilirsiniz.... Turizm başkentimizde milattan önce 5'inci yüzyıldan kalma tarihi keşif