Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da ''birileri'' kavga etti! Ortalık savaş alanına döndü 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 21:20 İstanbul'da 35-40 yabancı uyruklu kişinin karıştığı kavga polisler tarafından güçlükle durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fdab6af58cae50f70a1cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da yangın paniği The Walking Dead'ten ''final'' fragmanı geldi... İzleyiciye böyle veda edecek! TRT'den İzmir Marşı'na sansür Canlı yayında büyük kavga! Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi İstanbul'da ''Pakistanlı'' dehşeti: Afganları kaçırıp katlettiler! Antalya'da hortum dehşeti! Çok sayıda yaralı var Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi!