Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da boğzda tedirgin eden görüntü İstanbul'da boğzda tedirgin eden görüntü 01 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 10:45 Beykoz’da Anadolukavağı sahilinde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması tedirginliğe yol açtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617f9b20ebfb6313356d1003" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sinir krizi geçirip, evini ateşe verdi Trafikte kalana Allah sabır versin! İstanbul durdu! Doğalgaz boru hattı bomba gibi patladı ''Birinci ağızdan duydum'' deyip Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayınıve yardımcılarını açıkladı Seçim anketlerinde bir ilk! AK Parti ilk kez ikinci parti oldu Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama Kara kış sonunda geldi: Yollar buz pistine döndü